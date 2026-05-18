Суд признал вдову Добрынина потерпевшей по делу издательства «Джем»

Вдова известного композитора Вячеслава Добрынина Ирина официально признана потерпевшей по делу о крупном мошенничестве, возбуждённому против Андрея Черкасова, гендиректора музыкального издательства «Джем». Такое решение было озвучено судьёй Тверского суда Москвы, сообщает ТАСС.

На том же заседании было принято решение о продлении ареста Черкасова. Помимо мошенничества в особо крупном размере, ему инкриминируется незаконное создание юридических лиц, связанных с авторскими правами известных российских исполнителей. Среди других потерпевших по этому делу значатся бывшие участники группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и Алексей Потехин, а также «Первое музыкальное издательство».

Следствие также заявило об угрозах свидетелям со стороны Черкасова, что стало основанием для ходатайства о продлении его ареста до конца лета. В настоящее время ведется проверка возможной причастности Черкасова к совершению аналогичных преступлений.