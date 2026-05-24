Газдиев заявил, что у студентов в Старобельске не было шансов спастись

Студенты, находившиеся в центральной части общежития в Старобельске во время удара Вооружённых сил Украины (ВСУ), фактически не имели возможности спастись. Об этом корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал уполномоченному по правам человека Яне Лантратовой.

По словам журналиста, после первых ударов в здании началась паника, а затем на людей обрушились тяжёлые конструкции.

«Они же дети. Паника, страх. Они не знают, куда бежать, что делать», — сказал Газдиев.

Он отметил, что после атаки в общежитии обрушились сотни тонн завалов. По словам корреспондента, многие студенты выбежали из комнат в коридоры, однако именно там их накрыло рухнувшими перекрытиями.

Ранее Яна Лантратова осмотрела общежитие в Старобельске после удара ВСУ. В разрушённом здании остались тетради, учебные конспекты и личные вещи студентов. По словам Лантратовой, в комнатах и коридорах до сих пор лежат детские записи и лекции. Она рассказала, что среди погибших и пострадавших были студенты, которые учились на воспитателей и преподавателей.