Кабулов заявил о готовности России поставить продовольствие Афганистану

Россия предусмотрела возможность поставки продовольствия Афганистану во второй половине 2026 года. Помощь направят в случае официального запроса со стороны Кабула. Об этом газете «Известия» сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

По словам дипломата, руководство России уже согласовало возможность оказания гуманитарной помощи афганской стороне.

«Нами уже предусмотрены шаги, есть соответствующее разрешение руководства России, предусматривающее во второй половине года возможность оказать такую помощь, если афганское правительство обратится с конкретными пожеланиями», — подчеркнул Кабулов.

Он пояснил, что в ближайшее время ситуацию на внутреннем рынке Афганистана должен частично стабилизировать новый урожай. По словам спецпредставителя, местные аграрии собирают зерновые культуры дважды в год, а первый этап уборки стартует уже в конце мая. При этом Кабулов допустил, что позже страна вновь может столкнуться с нехваткой продовольствия. В связи с этим российская сторона заранее рассматривает возможность дополнительной гуманитарной поддержки.

Ранее власти Афганистана опровергли публикации о якобы разрешённых браках с несовершеннолетними девушками. Пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед назвал такие сообщения вымыслом. По его словам, вступивший в силу в мае закон касается исключительно вопросов развода и раздельного проживания супругов. Представитель афганских властей подчеркнул, что документ не регулирует возраст вступления в брак. Моджахед также заявил, что в стране продолжает действовать запрет на принудительные браки без согласия девушки.