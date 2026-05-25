Кими Антонелли выиграл четвёртый этап «Формулы-1» подряд

Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли выиграл Гран-при Канады — пятый этап сезона. Это его четвёртая победа подряд.

Антонелли стал первым гонщиком, который после дебютного триумфа выдал серию из трёх следующих побед. В активе итальянца уже 131 очко — он уверенно лидирует в общем зачёте. При этом ему всего 18 лет, и это его первый сезон в «королевских гонках».

Второе место в общем зачёте занимает британец Джордж Расселл из «Мерседеса», но завершить гонку ему не удалось, несмотря на победу в квалификации и старт с первого места. На его счету 88 очков. Третий — Шарль Леклер из «Феррари». В Кубке конструкторов «Мерседес» лидирует (219 очков), опережая «Феррари» (147) и «Макларен» (106).

Семикратный чемпион мира Хэмилтон показал свой лучший результат в составе «Феррари». Ранее британец попадал на подиум только на втором этапе Гран-при текущего сезона в Китае, где занял третье место. В прошлом сезоне Хэмилтон ни разу не поднимался на пьедестал. Шестой этап чемпионата мира пройдёт в Монако с 5 по 7 июня.

Ранее Кими Антонелли стал быстрейшим в первой свободной практике Гран-при Канады. Пилот «Мерседеса» показал результат 1 минута 13,402 секунды, опередив напарника Джорджа Расселла (отставание 0,142 секунды) и Льюиса Хэмилтона на «Феррари» (+0,774). Сессию трижды прерывали красными флагами: из-за отказа руля у Лиама Лоусона, аварии Алекса Албона и вылета Эстебана Окона.