Джордж Расселл выиграл квалификацию Гран-при Канады «Формулы-1»

Ранее четырёхкратный чемпион «Формулы-1» Ален Прост получил травму головы в результате вооружённого ограбления на своей вилле в Ньоне на берегу Женевского озера в Швейцарии. Банда налётчиков проникла на территорию поместья и, угрожая расправой, заставила одного из детей гонщика вскрыть домашний сейф. Правоохранительные органы до сих пор не задержали преступников, которые, по оперативным данным, могли уже пересечь границу и скрыться во Франции. 71-летний француз, завоевавший чемпионские титулы в 1985, 1986, 1989 и 1993 годах и выступавший за «Макларен», «Рено», «Феррари» и «Уильямс», завершил карьеру пилота в 1993 году.