Джордж Расселл выиграл квалификацию Гран-при Канады «Формулы-1»
© X / XPB Images F1
Пилот «Мерседеса» Джордж Рассел стал победителем квалификации к основной гонке Гран-при Канады — пятого этапа «Формулы-1». Гонка проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва.
Лучший круг британец проехал за 1 минуту 12,578 секунды. Вторым финишировал его напарник Кими Антонелли с отставанием 0,068 секунды. Третьим стал представитель «Макларена» Ландо Норрис (+0,151).
Далее расположились Оскар Пиастри («Макларен»), Льюис Хэмилтон («Феррари»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Исак Хаджар («Ред Булл»), Шарль Леклер («Феррари»), Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») и Франко Колапинто («Альпин»).
Основная гонка состоится в воскресенье.
Ранее четырёхкратный чемпион «Формулы-1» Ален Прост получил травму головы в результате вооружённого ограбления на своей вилле в Ньоне на берегу Женевского озера в Швейцарии. Банда налётчиков проникла на территорию поместья и, угрожая расправой, заставила одного из детей гонщика вскрыть домашний сейф. Правоохранительные органы до сих пор не задержали преступников, которые, по оперативным данным, могли уже пересечь границу и скрыться во Франции. 71-летний француз, завоевавший чемпионские титулы в 1985, 1986, 1989 и 1993 годах и выступавший за «Макларен», «Рено», «Феррари» и «Уильямс», завершил карьеру пилота в 1993 году.
