Волна анемии накрыла россиян из-за попыток быстро сбросить вес после майских

Попытки быстро похудеть после майских праздников могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая анемию. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, отметив, что всё больше людей обращаются за медицинской помощью после жёстких ограничений в питании и несбалансированных диет.

Нередко люди пытаются похудеть самостоятельно, выбирая несбалансированные монодиеты, сильно ограничивая калорийность или переходя на вегетарианство с упором на растительные продукты. Белок они получают из бобовых, а железо — из чечевицы, гречки, гранатов, яблок. Однако железо из этих источников усваивается у большинства людей очень плохо. Чтобы железо из растительной пищи усваивалось хорошо, необходимы определённые генетические особенности.

Нехватка витамина В12, фолиевой кислоты, витамина С, а также витамина В6, которые необходимы для усвоения железа, тоже может привести к анемии. Даже если самого железа много, оно просто не усвоится. Для выработки эритроцитов необходим белок. При диетах, особенно когда ещё идут интенсивные занятия спортом, белок разрушается, и может возникнуть белковая недостаточность. Есть и ряд других факторов, при которых появляется анемичное состояние. Елена Соломатина Врач-диетолог

Со стороны щитовидной железы может наблюдаться снижение уровня работы щитовидной железы, если не будет хватать йода или селена. Многие вспоминают про йод, но забывают про селен. Без него щитовидная железа не будет вырабатывать гормоны. Поэтому такое совокупное сочетание дефицитов зачастую может привести к очень неприятному состоянию. К сожалению, причина лежит на поверхности — это неправильное построение диеты, то есть того рациона, при котором человек старается похудеть.

«Многие очень долго и старательно пытались похудеть к лету, кто-то сел на диеты после майских праздников. Как раз из-за таких экспериментов над своим здоровьем у нас волна людей с анемиями, которые приезжают в больницы, прибегают к врачам, и их необходимо лечить. Поэтому важно бережно относиться к своему здоровью», — заключила эксперт.

