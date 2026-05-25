Ограничения на полёты ввели в аэропортах Калуги, Ярославля и Нижнего Новгорода

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Первыми ограничения ввели в аэропорту Калуги (Грабцево). Позже аналогичные меры распространили на аэропорты Нижнего Новгорода (Чкалов) и Ярославля (Туношна).

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сообщили в ведомстве.

