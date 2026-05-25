Удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) пришёлся по гражданскому объекту в Старобельске ЛНР, сомнений в этом нет. Об этом заявил шеф-корреспондент Al Arabiya Саад Халаф после посещения разрушенного колледжа, где погибли студенты. Об этом сообщает РИА «Новости».

На месте трагедии работали представители СМИ из 19 стран. Журналистам показали разрушенное общежитие, личные вещи студентов и обломки беспилотника.

«Я вижу, что это гражданский объект, и вижу, что это невозможно подставить. Так быстро всё это устроить. Это невозможно, это нереально», — заявил Саад Халаф.

По словам журналиста, в здании до сих пор остаётся большое количество вещей студентов. Он отметил, что увиденное не оставляет сомнений в том, что удар пришёлся по гражданскому объекту. Американский журналист Кристофер Хелали назвал атаку действиями террористического режима. Он заявил, что конфликт продолжается против мирных жителей, а Киев, по его мнению, действует при поддержке западных стран.

«Эта война против российских мирных жителей продолжается. Она должна закончиться, и единственный способ её закончить — это устранить первопричины и добиться того, чтобы Россия достигла всех своих целей в специальной военной операции», — подчеркнул Хелали.

Он также добавил, что украинская сторона не смогла бы вести боевые действия без финансовой, военной и технической помощи со стороны США, Евросоюза и НАТО. Журналистам показали фрагменты беспилотника, который, по данным российских служб, использовался при атаке. На одном из обломков находилась антенна Starlink.

Напомним, ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В момент удара внутри находились 86 студентов и один сотрудник. По последним данным, погиб 21 человек.

Ранее сообщалось, что ливанский журналист Ахмад аль-Хадж Али назвал удар по колледжу в Старобельске преступным фашистским актом. После посещения места трагедии он заявил, что атака носила преднамеренный характер и была направлена против гражданского объекта. По его словам, версия о случайном попадании в данном случае исключена.