Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки беспилотников ВСУ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто в связи с атакой украинских БПЛА. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — уточнил губернатор.

Подразделениями министерства обороны и правоохранительных органов продолжается деятельность по обеспечению безопасности.

А ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пять мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ за сутки. В результате атак украинских дронов в районах Ольгинки, Благодатного и Горловки, а также при взрывах в Новосёловке и Донецке пострадали четыре мужчины 1974, 1956, 1979 и 1989 годов рождения и одна женщина 1973 года. Все они получили ранения средней тяжести. Им оказывают медицинскую помощь.