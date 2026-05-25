Более 1200 заключённых подняли бунт и захватили тюрьму в Венесуэле

Заключённые тюрьмы INJUBA в венесуэльском штате Баринас взяли под контроль территорию исправительного учреждения и объявили забастовку. О происходящем сообщила неправительственная организация Observatorio Venezolano de Prisiones.

Заключённые захватили колонию в Венесуэле и вступили в бой с охраной.

«Заключенные тюрьмы INJUBA взяли под контроль помещения пенитенциарного учреждения 24 мая», — говорится в сообщении организации.

По данным НПО, утром более 1,2 тысячи мужчин и свыше 100 женщин отказались подчиняться администрации после исполнения гимна Венесуэлы. Причиной протестов называют назначение нового директора тюрьмы Элвиса Макуаре Герреро. Со ссылкой на заключённых организация утверждает, что после смены руководства в тюрьме начались жёсткие обыски, избиения и пытки. Более 120 человек, как заявляют правозащитники, отправили в изолятор.

Позже часть заключённых поднялась на крыши башен и начала поджигать матрасы. Observatorio Venezolano de Prisiones также сообщила о стрельбе и раненых. По информации организации, охрана тюрьмы и руководство учреждения открыли огонь по протестующим. Родственники заключённых пытались помешать входу подразделений Национальной гвардии Венесуэлы на территорию тюрьмы, однако силовики всё же вошли внутрь. После этого очевидцы сообщили о звуках взрывов и стрельбы. В районе женского корпуса, по утверждению НПО, применили слезоточивый газ. Организация призвала прокуратуру и омбудсмена Венесуэлы вмешаться в ситуацию. Официальные власти страны к этому моменту публично не комментировали происходящее в тюрьме Баринаса.

