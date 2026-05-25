Судороги, улыбка и тело дугой: Врач рассказала, чем опасен столбняк и где его можно подхватить

Столбняк — острое инфекционное заболевание, при котором страдает нервная система. Врач-невролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская расказала Life.ru, чем опасен столбняк и как можно заразиться.

Возбудитель столбняка — бактерия Clostridium tetani, образующая устойчивые к внешней среде споры. Проникнув в организм через повреждения на коже, она начинает выделять нейротоксин, нарушающий передачу сигналов между нервными клетками. В результате возникает постоянное мышечное напряжение и болезненные судорожные сокращения мышц.

Основная угроза столбняка связана с быстрым и разрушительным воздействием нейротоксина на нервную систему. Токсин подавляет естественные процессы расслабления мышц, из-за чего развивается неконтролируемый спазм. В тяжёлых случаях в патологический процесс вовлекаются дыхательные мышцы и сердечно-сосудистая система. Екатерина Демьяновская Врач-невролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест»

Даже при своевременном лечении заболевание может протекать крайне тяжело, нередко требуя интенсивной терапии и наблюдения в условиях реанимации. Заражение происходит при попадании спор бактерии в рану. Источником могут быть почва, пыль, грязная вода, а также предметы, контактировавшие с землёй. При этом риск существует не только при глубоких ранениях — опасны даже небольшие порезы, уколы, занозы, ожоги или укусы животных.

«Есть распространённое заблуждение, связанное со ржавыми предметами. Вопреки расхожему мнению, они сами по себе не вызывают столбняк, но часто загрязнены спорами», — добавила эксперт.

Инкубационный период столбняка варьируется от 2–3 дней до нескольких недель. Важный прогностический признак — скорость появления симптомов: чем короче этот период, тем тяжелее течение заболевания и ниже вероятность благоприятного исхода. Первые симптомы могут быть малозаметными: дискомфорт или напряжение в области раны, чувство скованности, повышенная раздражительность. Далее формируются характерные неврологические проявления.

Один из ранних признаков — тризм, то есть спазм жевательных мышц, из-за которого становится трудно открыть рот. Постепенно присоединяется напряжение лицевых мышц, формируя так называемую сардоническую улыбку. Затем возникают генерализованные тонические судороги, затрагивающие мышцы спины, живота и конечностей. Тело может выгибаться дугой (опистотонус), а любые внешние раздражители — свет, звук, прикосновения — усиливают спазмы.

Особую угрозу представляют нарушения дыхания из-за спазма дыхательных мышц и гортани. Также возможны тяжёлые сбои в работе сердечно-сосудистой системы, связанные с воздействием токсина на продолговатый мозг и вегетативную нервную систему. Именно эти осложнения чаще всего определяют исход заболевания.

«В целом с точки зрения неврологии столбняк — это крайне тяжёлое токсикоинфекционное поражение нервной системы, которое легче предупредить, чем лечить. Основной и наиболее эффективный метод профилактики — вакцинация с последующей регулярной ревакцинацией и экстренная профилактика при проникающих ранениях и травмах», — заключила специалист.

Ранее врач-инфекционист Владимир Неронов предупредил россиян об опасности контакта с бездомными животными. По его словам, через укусы и царапины можно заразиться не только бешенством, но и столбняком, токсоплазмозом и бартонеллёзом. Специалист отметил, что на когтях и в слюне уличных животных содержится большое количество опасных бактерий. Он также напомнил, что даже случайный контакт с заражённым животным может привести к серьёзным последствиям для здоровья.