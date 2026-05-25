Бывший премьер-министр России Сергей Степашин высказался о перспективах главаря киевского режима Владимира Зеленского. По его убеждению, экс-комик отдаёт себе отчёт в незавидности собственной участи. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

«Я думаю, у него незавидная судьба, и он это прекрасно понимает», — сказал политик.

Степашин пояснил свою мысль. Для Зеленского любой вариант развития событий — будь то продолжение боевых действий или заключение мира — окажется наихудшим.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Владимир Зеленский не заинтересован в прекращении боевых действий на Украине, поскольку мирное урегулирование станет для него политическим фиаско. По мнению Степашина, завершение конфликта лишит главаря киевского режима не только власти, но и возможности оставаться в большой политике в принципе. Именно этим объясняется нежелание Киева идти на переговоры и стремление любой ценой удерживать военное положение.