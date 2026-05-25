МИД: Россия и Украина ведут дипломатическую переписку через Белоруссию
Россия ведёт дипломатическую переписку с Украиной через Белоруссию, где действует диппредставительство Киева. Об этом РИА «Новости» сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Представитель внешнеполитического ведомства пояснил, что Белоруссия сейчас используется для ведения переписки между сторонами по ряду практических тем. Речь идёт прежде всего о консульских и правовых процедурах. Полищук отдельно отметил участие белорусских коллег в обеспечении такого взаимодействия.
Напомним, Алексей Полищук заявил, что Россия продолжает поддерживать рабочие контакты с Украиной. По его словам, речь идёт об обменах военнопленными, возвращении гражданских лиц и репатриации тел погибших. Кроме того, дипломат отметил, что Москва остаётся открытой к продолжению переговоров с Киевом в Стамбуле. Он напомнил, что в 2025 году Украина приостановила встречи в Стамбуле по «надуманной причине» из-за отсутствия «ощутимого прогресса».
