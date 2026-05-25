В аэропорту Иваново ввели план «Ковёр». Временные ограничения действуют на приём и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.

«Аэропорт Иваново (Южный). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сообщается в публикации.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. О сроках отмены ограничений пока не сообщается. Ситуация остаётся на контроле у профильных ведомств.

Ранее американский транспортный самолёт Boeing C-17A Globemaster III, вылетевший из Румынии, подал сигнал бедствия. ЧП произошло, когда борт находился в воздушном пространстве Чехии. Причина не называется. Машина продолжает полёт в сторону Германии, высота пока стабильная — около 10,3 км. Скорее всего, экстренную посадку борт примет на американской базе Рамштайн.