Жалобы по делу Блиновской поступили во Второй кассационный суд

Во Второй кассационный суд общей юрисдикции поступили жалобы на приговор Елене Блиновской по делу о неуплате налогов и отмывании денег. Их подали адвокаты блогера, сама Блиновская, а также арбитражный управляющий Мария Ознобихина, представляющая интересы семьи в рамках процедуры банкротства.

«Все жалобы зарегистрированы в кассации без истребования материалов уголовного дела в отношении осуждённой Блиновской из нижестоящих судов: районного суда и апелляционной инстанции», — цитирует ТАСС участника процесса. Дата рассмотрения жалоб пока не определена.

А ранее арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство финансового управляющего Елены Блиновской Марии Ознобихиной о взыскании почти 133 млн рублей с Лилии Орленко. Бывшая подруга блогера и главный организатор её марафонов оказалась вовлечена в скандальную историю. Суд признал незаконными 55 платежей со счетов ООО «Эра» и ООО «Эридан», которые, как утверждается, участвовали в схеме дробления бизнеса Блиновской с 2019 по 2022 год. Деньги были обнаружены на счетах Орленко.