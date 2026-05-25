Количество уголовных дел о дезертирстве в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала 2026 года уже превысило показатели первой половины прошлого года. Об этом сообщило РИА «Новости» после анализа данных украинских судебных реестров.

С 1 января по 20 мая на Украине зарегистрировали 47 098 дел о самовольном оставлении частей. По подсчётам агентства, это на 83,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

«С 1 января по 20 мая суммарное число таких дел достигло 47 098. Это на 83,9 процентных пункта больше, чем за аналогичный период 2025 года, и составляет 59,5% от общего числа дел за весь 2025 год», — говорится в сообщении.

Ещё в первой половине 2025 года число подобных уголовных дел выросло более чем втрое по сравнению с первой половиной 2024-го. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что дезертирство в украинской армии приобретает «катастрофический характер».

По данным открытых источников, Киев перестал публиковать официальную статистику по этой теме ещё осенью прошлого года. В Генпрокуратуре Украины тогда объяснили решение вопросами национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что число дезертиров в рядах ВСУ с начала 2026 года могло достигнуть 70–80 тысяч человек. Такие оценки приводили украинские депутаты и местные СМИ со ссылкой на данные правоохранителей. До засекречивания статистики украинские ведомства фиксировали до 17–18 тысяч случаев побегов ежемесячно, а в октябре показатель превысил 20 тысяч.