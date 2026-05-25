Мэр Зеи, где едва не утонул мальчик в грязи, обвинил в произошедшем жителей

Мэр Зеи Андрей Бродягин обвинил жителей в том, что мальчик едва не утонул в грязевой луже на проезжей части. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что жители несколько лет добиваются ремонта участка, который после осадков регулярно превращается в труднопроезжую грязевую колею. Бродягин связал текущее состояние дороги с действиями самих жителей. Он заявил, что проезд ремонтировали около двух лет назад и оборудовали кюветами для отвода воды, однако позже они были засыпаны, после чего участок вновь пришёл в негодность.

Власти заключили новый контракт на восстановление дороги. Работы планируются на май, часть материалов уже закуплена, однако сроки сдвинулись из-за дождей. Глава города также призвал не вмешиваться в работу и напомнил о необходимости следить за детьми.

Напомним, ребёнок едва не утонул в большой луже на проезжей части в Зее Амурской области. Мальчик прыгал по грязи, когда его начало затягивать. Выбраться самостоятельно он не смог. На крики о помощи из дома выбежал местный житель и подложил две доски, после чего с большим трудом вытащил ребёнка.