Пьяный водитель без прав на «Ленд Ровере» влетел в дом в Бурятии

Пьяный водитель без прав ночью протаранил дачный дом в Заиграевском районе Бурятии. Авария произошла в ДНТ «Росинка», о случившемся сообщили в МВД республики.

За рулём «Ленд Ровера» находился 21-летний молодой человек. Он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дом. В момент аварии в здании никого не было.

«21-летний водитель автомобиля «Ленд Ровер», не имеющий права управления ТС, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дачный дом», — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП водителя и пассажира госпитализировали с травмами. В полиции уточнили, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ внедорожник Toyota Land Cruiser врезался в жилой дом после съезда с дороги. Авария произошла на улице Социальной в Советском районе города. По предварительным данным, 37-летний водитель не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся и протаранил стену частного дома. В результате ДТП погибли три человека, ещё двоих с тяжёлыми травмами доставили в больницу. В момент столкновения внутри дома находилась женщина, она не пострадала.