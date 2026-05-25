Бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру заявил, что массированный удар по Украине привёл к хаосу в стране и показал, «кто контролирует ход событий». Об этом он написал в соцсети X.

«Россия нанесла массированный удар по территории Украины, главной целью которого стал Киев. То, как Россия нанесла значительный ущерб, а также тот факт, что, как только Москва решает применить вооружение, в Украине начинается хаос, являются явными признаками того, кто на самом деле контролирует ход событий», — написал он.

А ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что самый важный удар в ходе массированной атаки возмездия на военные объекты Украины российские военные нанесли по координационному центру СБУ в Подольском районе Киева. Кроме того, серьёзный ущерб зафиксирован в авиационной инфраструктуре. На аэродроме в Староконстантинове детонация продолжалась до десяти часов утра.