25 мая, 03:21

Полтора года ограничения свободы получила бабушка погибшего на тюбинге внука

Обложка © Telegram / Следком Приморья

В Приморье вынесли приговор местной жительнице. Суд признал её виновной в смерти пятилетнего ребёнка при катании на тюбинге, сообщает Telegram-канал регионального Следкома.

«Следствием и судом установлено, что 31 января 2026 года фигурантка, являясь близкой родственницей, взяла на себя обязанность о заботе за 5-летним мальчиком, проявила преступную небрежность», — сообщается в публикации.

Трагедия произошла в январе этого года. Взрослая допустила катание мальчика на склоне, где росло дерево. Во время спуска ребёнок на большой скорости столкнулся с препятствием. От полученных травм он скончался.

Суд назначил женщине наказание в виде полутора лет ограничения свободы.

Ранее во Владивостоке в суд передали уголовное дело о гибели пятилетнего мальчика во время катания на тюбинге. По версии следствия, за ребёнком присматривала его двоюродная бабушка, которая не остановила внука, когда он катался с горки в лесной зоне. В результате мальчик столкнулся с деревом, получил смертельную травму головы и скончался в машине скорой помощи.

Виталий Приходько
