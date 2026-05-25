25 мая, 03:53

В Херсонской области обесточены девять округов из-за атаки БПЛА ВСУ

В Херсонской области произошло массовое отключение электроэнергии в девяти округах из-за атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — пишет он в своём телеграм-канале.

По Белгороду и Белгородскому округу был нанесён массированный ракетный удар ВСУ

Ранее расчёты противовоздушной обороны отразили массированную атаку Вооружённых сил Украины на Ярославль. В результате падения осколков лёгкое ранение получила женщина. Местный губернатор уточнил, что перекрытие перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой уже сняли. Движение транспорта в сторону Москвы полностью восстановили.

Тимур Хингеев
