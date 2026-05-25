Сахалинец нашёл орден Отечественной войны на свалке

Орден Отечественной войны, найденный на свалке в Южно-Сахалинске, передадут родственникам ветерана. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Сахалинской области.

Награду обнаружили ещё в 2019 году. Житель Сахалина Вячеслав передал орден поисковикам, после чего началась работа по установлению личности владельца.

«Находка, сделанная в 2019 году на одной из свалок Южно-Сахалинска, оказалась бесценной: местный житель Вячеслав обнаружил орден Отечественной войны», — сообщили в СУ СК России по Сахалинской области.

Следователи уточнили, что орден оказался юбилейным. Такие награды вручали ветеранам в 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из-за большого количества подобных орденов установить владельца удалось не сразу.

Позже специалисты международной общественной организации «Вымпел» выяснили, что награда принадлежала Сергею Кирилловичу Фетисову 1918 года рождения. Ветеран родился в Брянской области, а позже жил в городе Шахтёрске Сахалинской области.

Родственников фронтовика также удалось найти. Внук ветерана Михаил сейчас живёт в Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа. Орден уже передали представителю военно-патриотического клуба «Север» из Сургута, который доставит награду семье. Торжественная церемония прошла во время открытия регионального этапа акции «Вахта памяти». Власти Сахалинской области поддерживают программу патриотического воспитания и поисковую работу.

