Сотрудники службы по делам детей на подконтрольной Киеву части Харьковской области начали принудительно забирать детей, которых воспитывают бабушки и дедушки. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

«В Харьковской области начались массовые рейды сотрудников службы по делам детей, которые принудительно забирают малолетних детей, находящихся на воспитании у дедушек и бабушек, и отвозят их в неизвестном направлении», — заявил собеседник агентства.

По его словам, подобные случаи фиксируют сразу в нескольких районах региона. В силовых структурах утверждают, что детей вывозят без объяснения дальнейшего места пребывания. Источник агентства также привёл пример семьи украинского военнослужащего А.В. Попова 1983 года рождения. Как утверждается, из его дома в Чугуевском районе вывезли дочь и двоих сыновей. Сам военнослужащий считает, что его детей забрали «на опыты». Других подтверждений этой информации не приводится.

Тем временем, на Украине продолжают появляться сообщения о жёстких действиях сотрудников ТЦК в отношении граждан. Депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что в одном из случаев на территории военкомата погиб отец пятерых детей. По его словам, произошедшее попытались представить как несчастный случай. Камельчук также рассказал о другом эпизоде во время перевозки мобилизованных в учебную часть. По утверждению депутата, после конфликта с сопровождающими несколько мужчин погибли. Он отметил, что свидетели боятся обращаться с заявлениями из-за возможного давления.