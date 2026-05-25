В России предложили повысить скорость на дорогах с помощью ИИ

В России предложили пересмотреть ограничения скорости на дорогах с помощью искусственного интеллекта. Инициатива направлена вице-премьеру и председателю Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Марату Хуснуллину от главы Национального автомобильного союза Антона Шапарина, пишет SHOT.

Автор обращения считает, что многие лимиты давно устарели. По его словам, современные машины стали безопаснее, а тормозные системы — эффективнее, однако на ряде трасс продолжают действовать нормы, введённые десятки лет назад.

Шапарин отметил, что водители нередко игнорируют установленные значения и ориентируются на допустимый порог превышения в +20 км/ч. Из-за этого автомобилисты, соблюдающие правила, иногда мешают потоку и сталкиваются с агрессивным поведением со стороны других участников движения. В качестве примера он привёл участки, где для машин действует ограничение в 10 км/ч, тогда как для средств индивидуальной мобильности допускается скорость до 25 км/ч.

Для решения проблемы предлагается использовать ИИ-аудит. Система сможет анализировать интенсивность движения, статистику аварий и состояние дорожной инфраструктуры, после чего определять участки, где лимиты можно повысить без риска для безопасности.

А ранее стало известно, что компактный рамный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ, уже появившийся в продаже в Японии, в перспективе доберётся и до России. На японском рынке он стоит от 4 500 100 иен (чуть более двух миллионов рублей), но в РФ цена будет другой.