Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 12:31

На российском авторынке появится новый рамный внедорожник Toyota

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Компактный рамный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ, уже появившийся в продаже в Японии, в перспективе доберётся и до России, сообщил автоэксперт Николай Иванов. По его словам, на японском рынке машина стоит от 4 500 100 иен (чуть более двух миллионов рублей), но в РФ цена будет другой.

Компания сначала оценит, как модель впишется в местную ценовую линейку, а затем определит объёмы поставок и стратегию продаж. Под капотом Land Cruiser FJ — 2,7-литровый двигатель 2TR-FE (163 лошадиные силы, 246 Н·м крутящего момента), шестиступенчатая автоматическая трансмиссия и подключаемый полный привод part-time. Внешне новинка напоминает Land Cruiser Prado, уточнил собеседник RG.ru.

Азия обогнала Европу: Названы самые надёжные марки автомобилей в 2026 году
Азия обогнала Европу: Названы самые надёжные марки автомобилей в 2026 году

Тем временем китайский бренд Knewstar рассматривает возможность расширения модельного ряда в России. Сейчас в РФ продаётся только одна модель — купе-кроссовер Knewstar 001 (бывший Geely Tugella). В свою очередь, автопроизводитель Chery может свернуть бизнес в РФ в 2026 году.

Главные события автопрома и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Япония
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar