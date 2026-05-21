На российском авторынке появится новый рамный внедорожник Toyota

Компактный рамный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ, уже появившийся в продаже в Японии, в перспективе доберётся и до России, сообщил автоэксперт Николай Иванов. По его словам, на японском рынке машина стоит от 4 500 100 иен (чуть более двух миллионов рублей), но в РФ цена будет другой.

Компания сначала оценит, как модель впишется в местную ценовую линейку, а затем определит объёмы поставок и стратегию продаж. Под капотом Land Cruiser FJ — 2,7-литровый двигатель 2TR-FE (163 лошадиные силы, 246 Н·м крутящего момента), шестиступенчатая автоматическая трансмиссия и подключаемый полный привод part-time. Внешне новинка напоминает Land Cruiser Prado, уточнил собеседник RG.ru.

Тем временем китайский бренд Knewstar рассматривает возможность расширения модельного ряда в России. Сейчас в РФ продаётся только одна модель — купе-кроссовер Knewstar 001 (бывший Geely Tugella). В свою очередь, автопроизводитель Chery может свернуть бизнес в РФ в 2026 году.