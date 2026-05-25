25 мая, 05:35

Здание управы Петровского района Донецка повреждено при ударе ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Донецке во время атаки беспилотника могло быть повреждено здание управы Петровского внутригородского района. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

«По предварительной информации, в Петровском районе в результате вражеской атаки БЛПА повреждено остекление управы Петровского внутригородского района. Погибших и пострадавших нет», — пишет глава города.

Отражена массовая атака БПЛА ВСУ на Ярославль, пострадала женщина

Ранее стало известно, что пять мирных жителей ДНР получили ранения в результате атак ВСУ. Они пострадали во время налёта украинских ударных БПЛА в районах Ольгинки, Благодатного и Горловки, а также при детонации взрывоопасных предметов в Новосёловке и Донецке.

Андрей Бражников
