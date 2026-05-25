В Бурятии отправили в колонию директора и повара за отравление 36 вахтовиков

В Бурятии суд вынес приговор директору и повару организации общественного питания после массового отравления сальмонеллёзом, в результате которого погиб вахтовик и пострадали ещё 35. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По решению Северобайкальского городского суда руководитель компании получил три года колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей. Повару назначили два года лишения свободы. Оба фигуранта признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что по неосторожности привело к гибели человека.

Инцидент произошёл весной 2025 года. Обвиняемые организовывали питание для сотрудников подрядных организаций, работавших на строительстве объекта транспортной инфраструктуры. Как установило следствие, причиной вспышки инфекции стали продукты ненадлежащего качества, из-за которых готовая еда оказалась заражена бактерией сальмонеллы.

В результате один из работников скончался, ещё десятки человек обратились за медицинской помощью. Суд также сохранил арест на имущество одного из осуждённых на сумму свыше 23 миллионов рублей для обеспечения исков потерпевших.

