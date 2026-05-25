Один БПЛА уничтожен над Смоленской областью
В Смоленской области силы противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник, информирует губернатор региона Василий Анохин.
«Уважаемые смоляне, силами ПВО Министерства обороны России над территорией Смоленской области сбит один вражеский беспилотник. Пострадавших среди жителей нет. Разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. Оперативные службы работают на местах падения обломков», — пишет глава региона.
В регионе действует режим беспилотной опасности. Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности и не приближаться к фрагментам БПЛА, а при обнаружении сообщать по номеру 112. В регионе действует запрет на распространение информации о последствиях атак беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ, а также о местах охраны критически важных объектов.
Ранее сообщалось об уничтожении восьми дронов ВСУ над территорией Смоленской области.
