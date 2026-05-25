Россия пережила массированную атаку ВСУ в ночь на 25 мая: сбито 173 БПЛА
Обложка © Telegram / Минобороны России
ВСУ в ночь на 25 мая бросили в атаку на Россию 173 БПЛА самолётного типа, дроны перехвачены и уничтожены над 15 субъектами федерации. Об этом доложили утром в Минобороны России.
«Перехвачены и уничтожены 173 украинских БПЛА самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым», — сказано в сообщении МО РФ.
Так, массированную атаку украинских беспилотников отразили ночью на подлёте к Ярославлю. В результате падения осколков лёгкое ранение получила женщина. А в Белгороде повреждения при налёте дронов ВСУ получил фасад административного здания. После ударов в части города и пригородах возникли перебои с электричеством и водоснабжением. В Белгородской области вражеский дрон атаковал супружескую пару, сажавшую картошку возле дома в селе Зиборовка Шебекинского округа.
