25 мая, 05:16

Россия пережила массированную атаку ВСУ в ночь на 25 мая: сбито 173 БПЛА

Обложка © Telegram / Минобороны России

ВСУ в ночь на 25 мая бросили в атаку на Россию 173 БПЛА самолётного типа, дроны перехвачены и уничтожены над 15 субъектами федерации. Об этом доложили утром в Минобороны России.

«Перехвачены и уничтожены 173 украинских БПЛА самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым», — сказано в сообщении МО РФ.

Так, массированную атаку украинских беспилотников отразили ночью на подлёте к Ярославлю. В результате падения осколков лёгкое ранение получила женщина. А в Белгороде повреждения при налёте дронов ВСУ получил фасад административного здания. После ударов в части города и пригородах возникли перебои с электричеством и водоснабжением. В Белгородской области вражеский дрон атаковал супружескую пару, сажавшую картошку возле дома в селе Зиборовка Шебекинского округа.

