В метрической книге села под Тверью нашли запись о крещении деда Путина в 1879-м

В архивных документах Тверской области обнаружена запись о крещении деда президента России Владимира Путина по отцовской линии — Спиридона Ивановича, датированная 1879 годом. Об этом сообщил исследователь, кандидат исторических наук Михаил Гершзон.

По данным учёного, документ найден в метрической книге села Дудино. Крещение состоялось в храме Вознесения Господня, хотя семья проживала в приходе соседнего села Тургиново.

В записи указано, что Спиридон родился и был крещён в декабре 1879 года. Его родителями значатся крестьянин Иван Петров из деревни Поминово и его жена Параскева Матвеева. Как отметил эксперт, в тот период имена детям нередко давались по церковным святцам, а не по выбору родителей.

Исследователь также пояснил, что предки президента по мужской линии жили в районе деревни Поминово и села Тургиново, где располагался приходской храм, традиционно связанный с жизнью местных жителей. Основные сведения о крестьянских семьях того времени сохранились именно в архивных книгах, однако работа с ними осложняется неточностями в записях и необходимостью сверки данных из разных источников.

Ранее в Кремле сообщили, что в базе «Бессмертного полка» есть данные об отце Путина Владимире Спиридоновиче. Он участвовал в боях на территории Ленинградской области и получил ранение в ногу во время сражений на плацдарме «Невский пятачок».