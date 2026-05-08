Песков: Данные об отце Путина есть в базе «Бессмертного полка»

Биография отца президента Владимира Путина размещена на официальном сайте акции «Бессмертный полк». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он был включён ещё в предыдущие годы, то есть это же было сделано, собственно, это было сделано ещё в годы пандемии, когда вот этот вот сайт создавался», — сказал Песков.

Владимир Спиридонович Путин сражался в Ленинградской области и получил ранение в ногу на плацдарме «Невский пятачок». Чтобы выжить, ему нужно было перебраться на большой берег. Спас его сосед по дому в Петергофе, который случайно оказался рядом и под обстрелами дотащил раненого товарища до госпиталя. За тот бой Владимир Спиридонович был награждён медалью «За боевые заслуги».

Ранее Life.ru рассказывал, что в этом году к «Бессмертному полку» присоединятся жители 37 субъектов Российской Федерации. Виртуальный парад стартует 9 мая в полдень на официальном портале акции. Тем не менее, самым востребованным и дорогим сердцу форматом по-прежнему остаётся живое шествие по городским улицам.