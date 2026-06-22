«Мы сами себе злейшие враги»: Подполковник США оценил переговоры с Ираном

Американская сторона своими руками подорвала дипломатический диалог с Тегераном. Такое мнение высказал подполковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис, комментируя уход делегации Ирана с переговоров.

Офицер назвал действия Вашингтона непоследовательными. «Совершенно не похоже, что иранская сторона «умоляет о сделке», ведь они говорили, что приедут в Швейцарию только для обсуждения соблюдения Израилем первого пункта договора», — написал он в соцсети Х.

По словам Дэвиса, Тегеран изначально планировал обсуждать прекращение огня на всех фронтах, особенно в Ливане. Однако после угроз американского лидера Дональда Трампа диалог сорвался. «Мы сами себе злейшие враги», — резюмировал подполковник.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, напротив, заявлял о значительном прогрессе в первые часы встречи. В то же время глава Белого дома пригрозил ударами, если Тегеран не возьмет под контроль проиранские группы в Ливане.

Консультации проходили в закрытом формате в швейцарском Бюргенштоке при участии Пакистана и Катара. На них присутствовали эксперты Минэнерго Соединенных Штатов. Представители ИРИ отказались от рукопожатий и совместной фотосессии.

Накануне иранское военное командование вновь перекрыло Ормузский пролив. В случившемся оно обвинило Израиль и США. Тегеран потребовал от Вашингтона немедленно повлиять на Тель-Авив, предупредив о риске срыва финальной сделки.