«Ужасно или прекрасно?» Министр неоднозначно оценил гуляния перед госпиталем в Светлогорске

Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак показал в телеграм-канале туристов, отдыхающих в Светлогорске. Хотя сезон летних отпусков ещё не начался, но город полон веселья и солнечного настроения.

«Не знаю, ужасно это или прекрасно, но это точно 100%-е настроение курортного Светлогорска на протяжении уже многих лет», — подписал чиновник свой ролик.

Видео снято перед военным санаторием у «Кафе для друзей». В комментариях не все пользователи одобрили веселье на фоне продолжающейся спецоперации. Другие пораовались, что калининградский курорт привлекает туристов со всей России.

Также накануне летних отпусков российским туристам сообщили о свежих поправках в законодательство Таиланда и Китая, касающихся въезда. В частности, Таиланд собирается урезать безвизовый период для жителей 93 государств, в том числе из России, — с двух месяцев до 30 дней.