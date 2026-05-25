Город-спутник ЗАЭС второй день находится под непрерывными атаками ВСУ

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар уже второй день находится под непрерывными атаками. Обстрелы и взрывы фиксировались на протяжении всего воскресенья и продолжились ночью, а утром вновь были слышны в разных районах города, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Энергодар фактически находится под непрерывной атакой ВСУ. Вчера прилеты фиксировались в течение всего дня и ночью. С самого утра сегодня в разных районах города также слышны взрывы. На данный момент известно о повреждении нескольких автомобилей. Информации о пострадавших пока не поступало», — сказала Евгения Яшина ТАСС.

На данный момент уточняется масштаб атак и количество задействованных беспилотных средств. Информация о пострадавших не подтверждена

Ранее глава Энергодара Максим Пухов заявил о непрерывных атаках украинских БПЛА на город. Под удар дронов попадают гражданские машины, вышки мобильной связи, крыши жилых домов и другая городская инфраструктура. Повреждены два рейсовых автобуса. Город-спутник ЗАЭС продолжает работать благодаря резервным источникам энергии.