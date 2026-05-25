«Было бы здорово»: Заядлый байкер Силуанов поддержал допуск мотоциклов к автобусной полосе

С открытием мотосезона вновь активизировались дискуссии о том, чтобы разрешить байкерам передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта. Об этом пишет корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев, пообщавшийся с чиновниками-мотоциклистами в правительстве.

Дискуссии о выделенных участках дороги для байкеров. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

В кабмине нашлось несколько заядлых любителей двухколёсных, у которых журналист решил узнать мнение — и как у представителей власти, и как у самих мотоциклистов.

«Как байкеру это было бы здорово. Байкеры много места не занимают на дороге, а полосы для общественного транспорта, как правило, более свободны. Знаю об этой инициативе и поддерживаю её», — сказал министр финансов Антон Силуанов, который себя называет заядлым байкером.

При этом он отметил, что придётся учитывать и мнение водителей общественного транспорта, чтобы найти взвешенное решение по этому вопросу.

«Но хочу сказать, что байкеры на то и байкеры, они по любым дорогам смогут проехать без пробок и каких-то осложнений», — подытожил Силуанов.

Ранее Life.ru информировал, что в РФ появится национальный стандарт безопасности для питбайков и гоночных мотоциклов. В нижней палате парламента пояснили, что документ закрепит технические параметры, методики тестирования и порядок категорирования таких аппаратов, а по завершении утверждения любая импортируемая в страну техника будет подлежать обязательному подтверждению соответствия.