«Было бы здорово»: Заядлый байкер Силуанов поддержал допуск мотоциклов к автобусной полосе
Заядлый байкер Силуанов поддержал идею выделенных полос для мотоциклов
Обложка © Life.ru
С открытием мотосезона вновь активизировались дискуссии о том, чтобы разрешить байкерам передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта. Об этом пишет корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев, пообщавшийся с чиновниками-мотоциклистами в правительстве.
Дискуссии о выделенных участках дороги для байкеров. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
В кабмине нашлось несколько заядлых любителей двухколёсных, у которых журналист решил узнать мнение — и как у представителей власти, и как у самих мотоциклистов.
«Как байкеру это было бы здорово. Байкеры много места не занимают на дороге, а полосы для общественного транспорта, как правило, более свободны. Знаю об этой инициативе и поддерживаю её», — сказал министр финансов Антон Силуанов, который себя называет заядлым байкером.
При этом он отметил, что придётся учитывать и мнение водителей общественного транспорта, чтобы найти взвешенное решение по этому вопросу.
«Но хочу сказать, что байкеры на то и байкеры, они по любым дорогам смогут проехать без пробок и каких-то осложнений», — подытожил Силуанов.
Ранее Life.ru информировал, что в РФ появится национальный стандарт безопасности для питбайков и гоночных мотоциклов. В нижней палате парламента пояснили, что документ закрепит технические параметры, методики тестирования и порядок категорирования таких аппаратов, а по завершении утверждения любая импортируемая в страну техника будет подлежать обязательному подтверждению соответствия.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.