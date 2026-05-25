Водитель попавшего в ДТП автобуса с 40 северокорейцами мог уснуть за рулём

Водитель автобуса с 40 гражданами КНДР, который попал в ДТП на 563-м километре трассы М-12 по пути в Казань, мог уснуть за рулём. Об этом сообщает SHOT.

По другой версии, которую озвучил сам водитель, причиной ДТП стал манёвр автомобиля «Газель», двигавшегося впереди. Он утверждает, что грузовик резко перестроился, после чего автобус столкнулся с ним, выехал на встречную полосу и оказался в кювете.

В результате аварии несколько человек получили травмы лёгкой степени тяжести. Пострадавших осмотрели медики, госпитализация не потребовалась. Пассажиры ожидают прибытия резервного автобуса для продолжения маршрута.

Теперь решается вопрос о привлечении водителя автобуса к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

Авария произошла утром на 563-м километре трассы М-12 «Восток» в Нижегородской области. Автобус следовал в Татарстан. Всего пострадали семь человек — пять граждан КНДР и двое водителей.