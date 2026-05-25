ЦБ: Доля безналичных платежей в розничной торговле выросла до 88,9%

В России существенно вырос объём безналичных операций в розничном обороте. Этот показатель достиг отметки в 88,9% по результатам первого квартала текущего года. Информация публикуется в аналитическом обзоре Банка России «Развитие национальной платежной системы».

«Доля безналичных платежей в розничном обороте с начала года выросла на 0,9 п.п. и на конец марта 2026 года составила 88,9%», — говрится в тексте.

Так, за январь – март было оплачено около 1 миллиарда покупок с применением QR-кодов и биометрии. Большой рост продемонстрировали и электронные кошельки. За тот же период россияне совершили 2,5 миллиарда операций на сумму 3,6 триллиона рублей. В ЦБ отметили, что граждане всё чаще пользуются именно безналичными операциями для оплаты покупок.

Отдельно отмечается рост операций между юридическими лицами: их количество выросло на 28% и превысило 2 млрд транзакций. Более половины приходится на выплаты бизнеса гражданам, объём которых за год почти удвоился и превысил 1 млрд операций. Общий объём B2C-платежей достиг 17,5 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что в России усилят контроль за внесением на банковские счета крупных денежных сумм, источники средств будут проверять теперь с особой тщательностью. С таким требованием обратился Центробанк к финансовым организациям страны. Преследуемая цель — пресечь отмывание денег и незаконные источники получения доходов.