«Вокруг моча и фекалии»: Туристы в ужасе от отдыха в недостроенном отеле в Египте

Семья британских туристов столкнулась с ужасающими условиями в египетском отеле, где вокруг унитаза лежали фекалии. Об этом пишет издание The Sun.

Скотт Эдвард прибыл на курорт 16 января 2026 года вместе с супругой Кэти и детьми Фредди и Александрой. Из-за задержек и пересадок дорога отняла 18 часов. По приезде выяснилось, что гостиница ещё не достроена, но путешественники решили заселиться. В номере не работал вайфай, да и вообще было довольно грязно.

«Комнаты были грязными, вокруг туалета была моча и валялись фекалии», — вспоминает Эдвард.

Он добавил, что кондиционер покрывала плесень, из-за чего вся семья начала сильно кашлять. Также с осыпавшихся стен падала штукатурка. В итоге отдыхающие заболели и провели отпуск в постели.

