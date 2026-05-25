Груз на 1,5 млн: Что перевозил пароход «Князь Горчаков», затонувший в Приморье 120 лет назад

Затонувший в 1906 году пароход «Князь Горчаков», который ранее нашли силы Тихоокеанского флота в Приморье, мог перевозить из Одессы предметы быта для высокопоставленных лиц Владивостока. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель секции подводных исследований Русского географического общества Алексей Кондратюк.

Судно подорвалось на морской мине 18 мая 1906 года в районе острова Аскольд на подходе к Владивостоку. Экипаж пытался спасти пароход, но безуспешно — спустя короткое время он затонул. Вся команда успела покинуть борт на шлюпках.

«Из некоторых документов известно, что пароход перевозил из Одессы во Владивосток предметы быта для высокопоставленных лиц города Владивостока. Мы сделали предположение, что, возможно, это были какие-то предметы мебели, картины и так далее», — рассказал Кондратюк.

По его словам, шанс, что эти вещи сохранились, невелик. В Японском море обитает моллюск-древоточец, который превращает дерево в труху.

«Поэтому мы не можем найти в наших водах деревянных кораблей, например, XVII века. Всё, что нам остаётся, это либо какие-то металлические элементы, либо привальный брус», — пояснил собеседник агенства.

Он уточнил, что всё, что лежит в воде больше ста лет, считается археологическим памятником. Для изъятия артефактов нужно разрешение, без него возможны только фото- и видеосъёмка.

Ранее Тихоокеанский флот сообщил, что специалисты гидрографической службы вместе с представителями фонда «Люди моря» обследовали затонувший объект. Решено продолжить поиски и тщательнее изучить судно с помощью современных необитаемых телевизионных аппаратов. Поискам долго мешали сложный район судоходства, постоянные туманы и плохая видимость.