«Звонок — для учителя»: Медведев объяснил, почему нельзя отказаться от длинных каникул

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил за сохранение длинных летних каникул в российских школах, назвав это устоявшейся традицией. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.

Отвечая на вопрос о необходимости трёхмесячного отдыха для детей, политик напомнил известную фразу: «Звонок — для учителя». Перерыв жизненно необходим педагогам для восстановления и подготовки к новым четвертям или триместрам у школьной доски. По его убеждению, дети тоже должны уходить на перезагрузку — желательно вместе с родителями.

Зампред Совбеза пояснил, что каникулы кажутся затянутыми, если ребёнку нечем заняться и негде проявить свои таланты. Важно сделать досуг насыщенным, полезным и активным — для этого в каждом регионе действуют специализированные программы. В завершение Медведев поздравил учителей и учеников с окончанием учебного года, пожелав отличных экзаменационных результатов и полноценного летнего отдыха.

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за проведения ЕГЭ летние каникулы в 2026 году увеличили на пять дней. Дело в том, что школам нужно время для подготовки здания к экзаменам.