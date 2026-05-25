Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 09:18

«Звонок — для учителя»: Медведев объяснил, почему нельзя отказаться от длинных каникул

Медведев выступил за сохранение длинных летних каникул для школьников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил за сохранение длинных летних каникул в российских школах, назвав это устоявшейся традицией. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.

Отвечая на вопрос о необходимости трёхмесячного отдыха для детей, политик напомнил известную фразу: «Звонок — для учителя». Перерыв жизненно необходим педагогам для восстановления и подготовки к новым четвертям или триместрам у школьной доски. По его убеждению, дети тоже должны уходить на перезагрузку — желательно вместе с родителями.

Зампред Совбеза пояснил, что каникулы кажутся затянутыми, если ребёнку нечем заняться и негде проявить свои таланты. Важно сделать досуг насыщенным, полезным и активным — для этого в каждом регионе действуют специализированные программы. В завершение Медведев поздравил учителей и учеников с окончанием учебного года, пожелав отличных экзаменационных результатов и полноценного летнего отдыха.

Нужен «план Б»: Учитель объяснила, как снизить стресс у выпускников перед ЕГЭ
Нужен «план Б»: Учитель объяснила, как снизить стресс у выпускников перед ЕГЭ

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за проведения ЕГЭ летние каникулы в 2026 году увеличили на пять дней. Дело в том, что школам нужно время для подготовки здания к экзаменам.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar