В Киеве объявлена тревога из-за ожидающихся авиаударов. Об этом «Страна.ua».

По данным издания, в небе над украинской столицей замечены дроны, ведущие разведку. Подробности инцидента пока не раскрываются.

Ранее украинские источники констатировали, что недавний масштабный удар возмездия по Киеву показал слабость системы ПВО Незалежной. Отражение последней атаки провалилось, зафиксировано множество прилётов в столице, что служит тревожным сигналом не только для киевского режима, но и для европейских государств, рассчитывающих на надёжность противоракетной обороны.