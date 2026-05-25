Киска в зоне риска: Хакеры утверждают, что взломали OnlyFans

В интернете появилась информация о возможной утечке данных пользователей OnlyFans. Хакеры утверждают, что получили доступ к базе, связанной примерно с 340 миллионами аккаунтов.

По заявлениям злоумышленников, в массив данных вошли имена пользователей и профилей, адреса электронной почты, номера телефонов, даты создания аккаунтов, показатели подписчиков и рейтинги авторов.

Также утверждается, что база содержит связанные аккаунты в соцсетях и часть информации о платёжных картах.

При этом подтверждения полноценного взлома OnlyFans пока нет. Сама площадка ситуацию официально не комментировала.

Как отмечают профильные ресурсы по кибербезопасности, опубликованная база может быть собрана не напрямую из систем сервиса, а из старых утечек, открытых профилей и ранее скомпрометированных данных.

На фоне сообщений об утечке пользователям рекомендуют сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию, особенно если те же данные используются на других сервисах.