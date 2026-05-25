Украинец неделю блуждал в горах Румынии без еды и воды после побега

В горах румынского уезда Марамуреш спасатели обнаружили гражданина Украины, который почти неделю провёл в этой местности после нелегального пересечения границы. Об этом сообщил руководитель спасательной службы уезда Дан Бенга.

«Пострадавший, который, по его словам, более недели скитался по горам, не ел более четырёх дней, был найден спасателями», — приводит его слова агентство Agerpres.

Для эвакуации 30-летнего мужчины задействовали вертолёт. Его доставили к подножию горы, а затем отправили в больницу.

Граждане Украины призывного возраста нередко переходят в Румынию через горы Марамуреша, сообщают местные СМИ. Большинство из них не имеют горного снаряжения и запасов еды, многие сбиваются с пути, получают травмы, некоторые гибнут. В Румынии они получают документы о временном убежище, могут остаться в стране и работать. Многие после этого уезжают в другие государства.

Ранее Life.ru писал, что около 32 тысяч украинцев сбежали от мобилизации через Карпаты в Румынию. По данным газеты, в горах уже погибли минимум 39 человек. Спасательные службы почти 400 раз выезжали на поиски и эвакуацию пострадавших. Однажды возле реки они нашли мужчину, пытавшегося позвонить матери перед смертью.