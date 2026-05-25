Обвиняемый в коррупции мэр Уфы Мавлиев не пришёл на заседание суда

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, обвиняемый в коррупции и находящийся под домашним арестом, отсутствует на судебном заседании по его жалобе на действия правоохранителей, принудительно взявших у него биоматериалы. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Ильгиз Карамов.

На вопрос, будет ли градоначальник присутствовать на рассмотрении его обращения, защитник ответил кратко: «Нет». Адвокат также уточнил, что заседание закрыто для представителей СМИ.

Напомним, об уголовном деле в отношении градоначальника Уфы стало известно в последних числах апреля — следователи заподозрили его в причастности к незаконной передаче земельного надела площадью более 1,3 тысячи квадратов на территории одного из санаториев города, расценив это как взятку имущественными услугами за протекцию. Мавлиева сначала поместили в следственный изолятор, однако позже вышестоящая судебная инстанция Башкирии смягчила меру пресечения, переведя чиновника под домашний арест до 28 июня, а следом политика увезли в больницу с жалобами на сердечные боли — медики не исключали инфаркта.