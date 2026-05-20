Фигуранта уголовного дела мэра Уфы Ратмира Мавлиева выписали из больницы
Telegram / Ратмир Мавлиев
Мэра Уфы Ратмира Мавлиева, ставшего фигурантом уголовного дела, выписали из больницы. Об этом сообщил его адвокат Марат Самойлов. По словам защитника, после выписки Мавлиеву рекомендовано дальнейшее наблюдение врачей.
«Мавлиева сегодня выписали из больницы, ему рекомендовано наблюдение врачей», — сказал Самойлов агентству ТАСС.
Другие подробности о состоянии мэра Уфы и дальнейших процессуальных действиях пока не приводятся.
Об уголовном деле против Ратмира Мавлиева стало известно в конце апреля. По версии следствия, мэр Уфы мог быть связан с незаконным отчуждением участка площадью более 1,3 тыс. кв. м на территории одного из санаториев города. СК утверждал, что речь шла о взятке в виде имущественных услуг за покровительство. Сначала Мавлиева отправили в СИЗО, но затем Верховный суд Башкирии перевёл его под домашний арест до 28 июня А позже мэра Уфы госпитализировали после жалоб на боли в сердце — подозревали инфаркт.
