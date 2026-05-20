Фигуранта уголовного дела мэра Уфы Ратмира Мавлиева выписали из больницы

Об уголовном деле против Ратмира Мавлиева стало известно в конце апреля. По версии следствия, мэр Уфы мог быть связан с незаконным отчуждением участка площадью более 1,3 тыс. кв. м на территории одного из санаториев города. СК утверждал, что речь шла о взятке в виде имущественных услуг за покровительство. Сначала Мавлиева отправили в СИЗО, но затем Верховный суд Башкирии перевёл его под домашний арест до 28 июня А позже мэра Уфы госпитализировали после жалоб на боли в сердце — подозревали инфаркт.