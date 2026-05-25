«Как байкер, я за»: Никитин пообещал проработать вопрос допуска мотоциклов к выделенкам

Вопрос о разрешении мотоциклистам передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта должен быть рассмотрен, инициативу уже поддержал глава Минтранса Андрей Никитин. Об этом пишет корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев. К слову, сам чиновник также имеет байк и любит путешествовать на двух колёсах.

«Как байкер, конечно, я за. Как министр — надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос. Он будет прорабатываться, я думаю, вместе с вопросом про электровелосипеды, надо будет посмотреть, как оптимально выстроить схему движения», — рассказал Никитин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов, который называет себя заядлым байкером, сказал, что лично ему, как мотоциклисту, такая идея была бы очень даже на руку, потому что байкеры много места на дороге не занимают, а полосы для общественного транспорта обычно более свободны, и добавил, что знает об этой инициативе и поддерживает её, хотя при этом придётся учитывать и мнение водителей автобусов с троллейбусами, чтобы прийти к взвешенному решению.