Экс-мэр Курска Куцак стал ответчиком по делу о незаконной приватизации доли

Бывший мэр Курска Игорь Куцак включён в число ответчиков по делу о незаконной приватизации доли городской организации «Благоустройство» компанией «Автотранссервис». Речь идёт о части компании в размере 49%. Такой информацией поделился губернатор Александр Хинштейн во время заседания областного правительства.

«Это организация, которая находилась полностью в муниципальной собственности города Курска, но затем 49%, по оценке прокуратуры, на незаконных основаниях были приватизированы», — пояснил чиновник.

Компания «Автотранссервис» незаконно и целенаправленно завладела указанной долей, подчеркнул Хинштейн. Кроме Куцака, ответчиками выступают сразу несколько физических лиц, а также юридические лица и комитет по управлению муниципальным имуществом города.

Прокуратура Курской области также намерена через суд добиться взыскания с «Автотранссервиса» 155 миллионов 910 тысяч рублей по делу о незаконной приватизации, добавил губернатор. Ведомство просит указанную сумму обратить в собственность Российской Федерации.

Ранее Свердловский районный суд Белгорода изменил меру пресечения бывшему мэру города Антону Иванову. Вместо содержания под стражей экс-чиновника перевели под домашний арест. В феврале 2025 года суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 11,3 млн рублей по делу о взятках и превышении должностных полномочий. Позже Белгородский областной суд отменил этот приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение.