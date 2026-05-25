Россия остаётся надёжным поставщиком энергоносителей для всех стран, особенно для ближайших союзников. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в МИД РФ подчеркнули, что несмотря на санкционное давление со стороны Евросоюза, Российская Федерация всегда сможет найти покупателя критически важных минералов и энергоресурсов. В дипломатическом ведомстве напомнили, что Москва на протяжении долгого времени выступает надёжным контрагентом для тех государств, которые заинтересованы во взаимодействии, и никогда не отвергала поступающие предложения, а отказ иностранных партнёров от покупки отечественного сырья — это лишь их суверенное право и добровольный выбор.