Песков: Россия остаётся надёжным поставщиком энергоносителей для всех
Россия остаётся надёжным поставщиком энергоносителей для всех стран, особенно для ближайших союзников. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия остаётся надёжным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзникам и партнёрам», — сказал спикер Кремля.
Ранее в МИД РФ подчеркнули, что несмотря на санкционное давление со стороны Евросоюза, Российская Федерация всегда сможет найти покупателя критически важных минералов и энергоресурсов. В дипломатическом ведомстве напомнили, что Москва на протяжении долгого времени выступает надёжным контрагентом для тех государств, которые заинтересованы во взаимодействии, и никогда не отвергала поступающие предложения, а отказ иностранных партнёров от покупки отечественного сырья — это лишь их суверенное право и добровольный выбор.
