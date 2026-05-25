25 мая, 10:21

Песков: В Москве слышали заявления Еревана об отказе от антироссийской риторики

Обложка © Life.ru

В Москве слышали заявления о том, что Армения не будет заниматься антироссийской риторикой. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Госсекретаря США Марко Рубио ждут в Ереване с визитом 26 мая. Журналисты предположили, что в ходе встречи могут прозвучать заявления против России, и спросили у Пескова, как в Кремле относятся к такой практике.

«На днях мы слышали заявления и от Пашиняна, и от министра иностранных дел о том, что Армения не будет заниматься антироссийской риторикой. Мы слышали эти заявления», — сказал представитель Кремля.

Медведев обвинил Пашиняна в попытке превратить Армению во «вторую Украину»

Напомним, ранее Пашинян заявил, что «маленькая» Армения не намерена спорить с Россией. По словам главы правительства, оппозиционные силы якобы пытаются спровоцировать распри между Ереваном и Москвой.

