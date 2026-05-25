Мочка уха выдала операцию: Пластический хирург раскрыла, какие «следы» нашла у Джона Траволты

Признаки обновлённого облика актёра Джона Траволты, который вызвал бурное обсуждение в соцсетях после появления на Каннском кинофестивале, с высокой долей вероятности указывают на хирургическое вмешательство, полагает пластический хирург Любовь Гауэр. Она обратила внимание на более чёткий овал лица 72-летней звезды, подтянутую линию подбородка и сгладившиеся носогубные складки с морщинами в уголках рта.

Об изменении области ушей говорит более «собранная» и плотная мочка без привычного возрастного удлинения, что может свидетельствовать о перераспределении тканей в ходе операции. Частично возможные следы вмешательства могут маскироваться под бородой актёра. Более открытый взгляд также заслуживает внимания. Скорее всего, хирурги убрали жировые «мешки» под глазами, не прибегая к иссечению кожи.

«Целью было не изменить внешность до неузнаваемости, а лишь немного стереть следы времени», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Напомним, на красной дорожке Каннского кинофестиваля произошла сенсация: 72-летний Джон Траволта предстал перед публикой в обновлённом образе. Актёр моментально приковал к себе внимание фотографов.